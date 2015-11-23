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بالصور: نانسي عجرم تشعل ليل "مازاغان" بإطلالة مغربية

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الإثنين 23-11-2015 02:29

أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً ناجحاً في منتجع "مازاغان" بمدينة الجديدة بالمغرب. حضر جمهور نانسي بكثافة واستمتع بحضور نجمة لبنان الجميلة التي كانت سخية في أداء كل أغانيها التي يحبها الجمهور.

وبدت نانسي منسجمة مع نفسها وسعيدة بلقاء الجمهور المغربي، الذي عززته بارتداء فستان أحمر راقي، كما حرصت على الإحتفاء بالعلم المغربي الذي وضعته على كتفيها.

إكتفت نانسي بمقابلات قصيرة مع بعض المواقع الإلكترونية المغربية، وكان الفنان المغربي محمد رضا هو من افتتح السهرة بأغانيه المغربية، وساد جو من البهجة والطرب بعيداً عن أي توتر، خاصة وأن بعض وسائل الإعلام كانت تحدثت عن إمكانية دخول نانسي السجن بسبب قضية عالقة مع إحدى شركات تنظيم الحفلات التي كانت وسيطاً العام الماضي من أجل حفلها في مازاغان، لكن تم تدارك الأمر على مايبدو هذا العام ليكون الإتفاق واضحاً واحترافياً.

كان واضحاً أن الحفل أقيم تحت إجراءات أمنية مشددة خاصة وأن المغرب رفع من درجة يقظته الأمنية منذ أحداث باريس الإرهابية، لكن أجواء الحفل كانت مليئة بالفرح والموسيقى والطرب.

يذكر أن نانسي حظيت أيضا باستقبال حار من طرف معجبيها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، الذين عبروا لها عن حبهم وسعادتهم بقدومها لبلدهم المغرب.

 

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