أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور.. "مهرجان قرطاج" ينطلق بحضور نخبة من النجوم

Google+ Print

الإثنين 23-11-2015 03:02

في جوّ بهيج، تم إقامة حفل افتتاح مهرجان" أيام قرطاج السينمائية" في دورته الـ 26 بحضور رئيس ووزيرة الثقافة وشخصيات سياسية وديبلوماسية وثقافية وإعلامية ، وعلى غرار مهرجان"كان" تمّ فرش بساط أحمر في مدخل بناية المسرح البلدي وقد مرّ عليه كل الضيوف من النجوم والفنانين وهم في كامل أناقتهم، كما كانت المدعوّات من النّساء أنيقات وجميلات ومن بينهن الفنانة اللبنانية مايا ذياب التي حييت الجمهور الحاضر في المدخل بحرارة وصافحت البعض منهم كما لم تبخل بالحديث إلى أجهزة الإعلام الحاضرة وأدلت لهم بتصريحات قصير وسيتم خلال المهرجان عرض300 فيلم في ألف عرض سينمائي، والملفت انه ولأول مرة تمت برمجة بعض العروض السينمائية للمساجين .

وستسند لجنة التحكيم التي تضم 7 أعضاء جائزة "التانيت الذهبي" والفضي والبرونزي لأفضل 3 أفلام طويلة عربية وافريقية ،كما أن هناك مسابقة للأفلام القصيرة والوثائقية وتسند لها لجان تحكيم خاصة بها جوائز أيضاً.

كما ستكرم الدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية المخرج التونسي النوري بوزيد والكاتبة والسينمائية الجزائرية الراحلة آسيا جبار والسينمائي التونسي الراحل حبيب المسروقي كما سيتمّ تكريم . النجمات المصريات الراحلات فاتن حمامة ومعالي زيد ومريم فخر الدين والمخرجتين اسما البكري ونبيهة لطفي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

المالية: تقديم بدائل لتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال 60 يوم وتشمل أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة والقطاع الخاص وغيرهم

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه