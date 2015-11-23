بالصور.. "مهرجان قرطاج" ينطلق بحضور نخبة من النجوم

في جوّ بهيج، تم إقامة حفل افتتاح مهرجان" أيام قرطاج السينمائية" في دورته الـ 26 بحضور رئيس الحكومة ووزيرة الثقافة وشخصيات سياسية وديبلوماسية وثقافية وإعلامية ، وعلى غرار مهرجان"كان" تمّ فرش بساط أحمر في مدخل بناية المسرح البلدي وقد مرّ عليه كل الضيوف من النجوم والفنانين وهم في كامل أناقتهم، كما كانت المدعوّات من النّساء أنيقات وجميلات ومن بينهن الفنانة اللبنانية مايا ذياب التي حييت الجمهور الحاضر في المدخل بحرارة وصافحت البعض منهم كما لم تبخل بالحديث إلى أجهزة الإعلام الحاضرة وأدلت لهم بتصريحات قصير وسيتم خلال المهرجان عرض300 فيلم في ألف عرض سينمائي، والملفت انه ولأول مرة تمت برمجة بعض العروض السينمائية للمساجين .

وستسند لجنة التحكيم التي تضم 7 أعضاء جائزة "التانيت الذهبي" والفضي والبرونزي لأفضل 3 أفلام طويلة عربية وافريقية ،كما أن هناك مسابقة للأفلام القصيرة والوثائقية وتسند لها لجان تحكيم خاصة بها جوائز أيضاً.

كما ستكرم الدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية المخرج التونسي النوري بوزيد والكاتبة والسينمائية الجزائرية الراحلة آسيا جبار والسينمائي التونسي الراحل حبيب المسروقي كما سيتمّ تكريم . النجمات المصريات الراحلات فاتن حمامة ومعالي زيد ومريم فخر الدين والمخرجتين اسما البكري ونبيهة لطفي.

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