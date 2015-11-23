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انتبه.. الشاى والقهوة من الأسباب المؤدية للعرق ورائحة الجسم الكريهة

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انتبه.. الشاى والقهوة من الأسباب المؤدية للعرق ورائحة الجسم الكريهة انتبه.. الشاى والقهوة من الأسباب المؤدية للعرق ورائحة الجسم الكريهة
الشاى والقهوة والشيكولاتة من الأشياء التى يفضلها نسبة كبيرة من الأشخاص، وعلى الرغم من حبهم لها إلا أنه ثبت أن الكافيين من الأسباب المؤدية لإفراز الكثير من العرق ورائحة الجسم الكريهة.

ووفقا لموقع netdoctor الأمريكى فإن ارتفاع تناول المواد الغذائية الغنية بالتوابل والكافيين، وتناول بعض المشروبات التى تحتوى على الكافيين كالقهوة والشاى والشيكولاتة ينتج عنها إفراز الكثير من العرق، والذى قد يتسبب فى نمو البكتيريا التى تسبب رائحة كريهة للعرق.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 90 فى المائة من الأشخاص فى العالم يستهلكون الكافيين بشكل أو بآخر، وفى الولايات المتحدة 80% من البالغين يستهلكون الكافيين يوميا، مشيرا إلى أن تناول الكافيين بكميات كبيرة يساعد على إفراز الجسم للكثير من العرق، لأنه يتسبب فى زيادة درجة حرارة الجسم، مما ينتج عنها إفراز الجسم للكثير من العرق أكثر من المعدل الطبيعى، ونمو البكتيريا المسببة لرائحة الجسم الكريهة.

وحسب ما جاء بالتقرير فإنه من العوامل الأخرى التى تساعد على إفراز الجسم للكثير من العرق، حدوث تغييرات هرمونية بالجسم، وفرط نشاط الغدة الدرقية وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل والكحول والمشروبات التى تحتوى على الكافيين.

لذا من الضرورى عند ملاحظة أن الجسم يفرز الكثير من العرق عن المعدل الطبيعى، فيجب التوقف أو تقليل تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين كالشاى والقهوة وغيرها، وإذا لم يقل إفراز العرق فمن الضرورى مراجعة الطبيب لمعرفة السبب المرضى المؤدى للعرق عن المعدل الطبيعى.

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مصر 365