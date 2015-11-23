" الهارفونى" يحقق نسب شفاء تصل لـ98 % لمرضى فيروس سى خلال 8 أسابيع

أعلن الدكتور محمد على عز العرب ، استاذ الكبد ورئيس وحدة الاورام بالمعهد القومي للكبد ، ان البروفوسير باتريك ، استاذ الكبد ، بألمانيا نشر دراسة تحت اسم" جيكو" GECCO اثبتت انة يمكن تقصير فترة العلاج باستخدام عقار الهارفونى إلى 8 أسابيع فقط ، فى الحالات التى كان من الصعب علاجها .

وقال ، أن الدراسة شملت 148 مريض معظمهم يعانون من النوع الجينى الأول ، وحوالى 97 % و2 % يعانون من النوع الجينى الرابع ،واستخدموا عقار الهارفونى ، لعلاج فيروس سى ، لمدة 8 أسابيع فقط ، وهؤلاء المرضى من الصعب علاجهم ، وهم المرضى الذين يعانون من تليف بالكبد او سبق علاجهم بعلاجات لفيروس سى ولم يستجيبوا والفئة الاخرى هم الذين لديهم كمية الفيروس كبيرة في الدم.

وأشار إلى أن 70 مريضا أنهوا الثلاث أشهر ، بعد استكمال العلاج ، وكانت النتيجة استجابة مستديمة تصل إلى 98.5 % وهى أول دراسة ، يتم نشرها باستخدام الهارفونى ، على علاج هؤلاء المرضى لمدة 8 أسابيع فقط ، ووجد أن 8 أسابيع كانت تناسب نوعية المرضى .

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