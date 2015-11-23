مركز النيل للإعلام يناقش الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة اليوم

ينظم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "الرعاية الصحية لذوى الاحتياجات الخاصة" بالأنفوشى.

تهدف الندوة إلى التعرف على المسئولية المجتمعية ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، ودور مديرية الشئون الصحية والخدمات التى تقدمها لذوى الاحتياجات الخاصة، ويحاضر فيها وكيل أول وزارة الصحة ومدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

ويحضر الندوة جمهور متخصص من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وإدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية الشئون الاجتماعية، وجهاز شئون البيئة، بالإضافة إلى ذوى الاحتياجات الخاصة "الذهنية" وأهاليهم، ويدير الندوة عزة ماهر مدير المركز.