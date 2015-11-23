أحمد كريمة يخالف رأى الأزهر بشأن "داعش".. ويؤكد: مقاتلو التنظيم "كفار"

هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تنظيم "داعش" الإرهابى ووصفهم بـ"الكفار"، كونهم استحلوا الدماء والاموال والأعراض، مضيفا :"ارتدوا ولا يحسبون على الإسلام".

ورداً على عدم تكفير الأزهر الشريف لـ"داعش"، قال "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"،:" أنا أخالف الأزهر فى ذلك ..والأزهر حر".

وقى سياق آخر أوضح "كريمة"، أن الدولة والمجتمع يخضعان للشريعة الإسلامية، وتابع:" والشريعة الإسلامية لا تخضع لأهواء الناس"، مشدداً على أن "الطلاق اللفظى" المقصود منه إنهاء العلاقة الزوجية واقع والكتابة عند المأذون فى الوضعين لا تلغى وقوعه.

أحمد كريمة يعود للهواء.. وخالد الجندى يقبل يده ويعتذر:"حذاؤك فوق رأسى"