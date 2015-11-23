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اتحاد المصريين بالخارج:الانتخابات شهدت إقبالا بالخليج وأوروبا الغربية

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اتحاد المصريين بالخارج:الانتخابات شهدت إقبالا بالخليج وأوروبا الغربية اتحاد المصريين بالخارج:الانتخابات شهدت إقبالا بالخليج وأوروبا الغربية
قال محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج أن مؤشرات العملية التصويته للمصريين بالخارج ، خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ، ممتازة وشهدت اقبالا ملحوظًا على صناديق الاقتراع مشيرًا الى ان دول اوروبا الغربية " ودول الخليج العربى شهدت اقبالا ملحوظًا.

وأوضح "ريان" لـ" اليوم السابع " ان العملية التصويته للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عن سبقتها الاولى ، موضحًا ان عدد من النواب المستقلين توصوا مع المصريين بالخارج ، كما عرضت بعض الاحزاب برامجها وأهدافها عليهم .

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