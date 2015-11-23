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رئيس حى وسط الإسكندرية:لم توجه لى اتهامات فى واقعة وفيات موجة الطقس السيئ

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رئيس حى وسط الإسكندرية:لم توجه لى اتهامات فى واقعة وفيات موجة الطقس السيئ رئيس حى وسط الإسكندرية:لم توجه لى اتهامات فى واقعة وفيات موجة الطقس السيئ
أكدت المهندسة سعاد حلمى رئيس حى وسط بالإسكندرية، أن النيابة لم توجه لها أى اتهامات بالنسبة لواقعة وفاة 3 أشخاص صعقا بالكهرباء أثناء موجة الطقس السيء التى ضربت المحافظة منذ أسابيع.

وأضافت سعاد حلمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم استدعائها لسماع الأقوال فقط ، فيما قامت بشرح أسباب واقعة وفاة 3 أشخاص صعقا نتيجة سقوط سلك ترام الإسكندرية.

وأشارت سعاد حلمى إلى أنها طالبت خلال التحقيقات معها بفصل تصريف الأمطار التى كانت تقوم بالصرف على البحر وترعة المحمودية فى السابق لحل الازمة وضمان عدم تكراراها فى المستقبل.

وأوضحت أن ضم شبكة صرف الأمطار على شبكات الصرف الصحى والزيادة السكانية الكبيرة، تسببت فى زيادة الأعباء على محطات الصرف التى لم تستطع أن تستوعب كميات الأمطار الكبيرة التى شهدتها المحافظة.

وكان المستشار عمر سليم رئيس نيابة شرق الإسكندرية قد بدأ فى 27 من أكتوبر الماضى، تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع 5 أشخاص بسبب الأمطار والصعق الكهربائى، وتم استدعاء رؤساء أحياء وسط والمنتزة ثان والجمرك فقط للاستماع إلى اقوالهم، بسبب وقوع حالات الوفاة فى نطاق تلك الأحياء.


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