محكمة جنوب القاهرة تجدد حبس مديرة مجمع استهلاكى بتهمة اختلاس 400 ألف جنيه

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم حبس مديرة مجمع استهلاكى 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها باختلاس 400 ألف جنيه من مخصصات الدعم التموينى بباب الشعرية.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة "س.أ" مديرة مجمع استهلاكى، اختلست أموال المواطنين عن طريق سحبها من أرصدة بطاقات الدعم التموينى، من خلال عمليات شراء وهمية، بإجمالى مبلغ 400 ألف جنيه.

يذكر أن وكيل نيابة باب الشعرية أحمد عبد الرءوف أمر فى وقت سابق بحبس مديرة مجمع استهلاكى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها باختلاس أموال المواطنين، من مخصصات الدعم التموينى.

تم تحرير المحضر رقم 5135 لسنة 2015 جنح باب الشعرية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق، عقب توجيه تهمة التزوير والاختلاس والتربح إليها.