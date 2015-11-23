اليوم.."ثقافة سوهاج" تُقيم محاضرات تثقيفية وورشًا فنية بمناسبة أعياد الطفولة

قال خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، إن المديرية تقوم اليوم الاثنين، بإعداد برنامج ثقافى وفنى، يتضمن محاضرات تثقيفية وورشًا فنية؛ تشمل "فنًا تشكيليًا وعروض فرق فنية وكورال أطفال، وسباق معلومات ومسرح عرائس وفقرات للمواهب بمراكز طهطا والمنشأة والمراغة، وذلك فى إطار احتفال المحافظة بأعياد الطفولة.

وأضاف وكيل وزارة الثقافة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم توزيع مكافآت مالية وعينية للمتميزين من الأطفال، مشيرًا إلى اهتمام فرع ثقافة سوهاج أيضا بالأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال ثقافة التمكين لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك بعمل ورش فنية تتضمن رسمًا وقصًا ولصقًا وأشغالاً يدوية، وإقامة محاضرات تثقيفية لهم بغرض تنمية المهارات لديهم، واكتشاف المواهب الخاصة بهم، وذلك لدمجهم مع الأطفال الآخرين بالمدارس.