أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

تعرفى على أهم الحالات التى يحظر فيها الجماع خلال الحمل

Google+ Print
تعرفى على أهم الحالات التى يحظر فيها الجماع خلال الحمل تعرفى على أهم الحالات التى يحظر فيها الجماع خلال الحمل
ينصح الأطباء بالإقلال أو الامتناع عن الجماع فى الشهور الأولى من الحمل، وذلك لأنه فى بعض الحالات يصبح سببا فى الإنذار بالإجهاض.

لكن حسب تأكيد الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم، فهناك بعض الحالات التى تمنع الزوجين من الجماع وإقامة علاقة زوجية مطلقا فى الفترة الأولى من الحمل بشكل خاص، ويقرر الطبيب تبعا لكل حالة وطبيعتها إمكانية الجماع من عدمه خلال فترة الحمل، وهى الحالات التى يهدد فيها الجماع استمرار وسلامة الحمل وثبات الجنين.

أهم الحالات لتى يحظر خلالها الجماع أثناء الحمل

يذكر استشارى أمراض النساء والتوليد أهم هذه الحالات التى يجب خلالها الامتناع التام عن الجماع بين الزوجين خلال بداية الحمل ومنها:

- إصابة الحامل بما يسمى بالمشيمة الملتصقة أو المشيمة المنفصلة يمنع خلالها الجماع فى الحمل.

- الإصابة بتجمع دموى تحت المشيمة سبب للامتناع عن الجماع أثناء الحمل.

- وجود أورام ليفية مصاحبة للحمل سبب فى الامتناع عن الجماع حيث تسبب تهيجا فى عضلة الرحم مما يؤدى إلى فتح عنق الرحم والإجهاض.
>


>- فى حال إصابة الحامل بحالة من النزيف يجب التوقف عن الجماع.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365