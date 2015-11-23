تعرفى على أهم الحالات التى يحظر فيها الجماع خلال الحمل

ينصح الأطباء بالإقلال أو الامتناع عن الجماع فى الشهور الأولى من الحمل، وذلك لأنه فى بعض الحالات يصبح سببا فى الإنذار بالإجهاض.

لكن حسب تأكيد الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم، فهناك بعض الحالات التى تمنع الزوجين من الجماع وإقامة علاقة زوجية مطلقا فى الفترة الأولى من الحمل بشكل خاص، ويقرر الطبيب تبعا لكل حالة وطبيعتها إمكانية الجماع من عدمه خلال فترة الحمل، وهى الحالات التى يهدد فيها الجماع استمرار وسلامة الحمل وثبات الجنين.

أهم الحالات لتى يحظر خلالها الجماع أثناء الحمل

يذكر استشارى أمراض النساء والتوليد أهم هذه الحالات التى يجب خلالها الامتناع التام عن الجماع بين الزوجين خلال بداية الحمل ومنها:

- إصابة الحامل بما يسمى بالمشيمة الملتصقة أو المشيمة المنفصلة يمنع خلالها الجماع فى الحمل.

- الإصابة بتجمع دموى تحت المشيمة سبب للامتناع عن الجماع أثناء الحمل.

- وجود أورام ليفية مصاحبة للحمل سبب فى الامتناع عن الجماع حيث تسبب تهيجا فى عضلة الرحم مما يؤدى إلى فتح عنق الرحم والإجهاض.

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>- فى حال إصابة الحامل بحالة من النزيف يجب التوقف عن الجماع.