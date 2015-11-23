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متصل لخالد الجندى: لا تفتى فى الطلاق لست ولياً..والأخير:"أنا ولى الأمر"

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متصل لخالد الجندى: لا تفتى فى الطلاق لست ولياً..والأخير:"أنا ولى الأمر" متصل لخالد الجندى: لا تفتى فى الطلاق لست ولياً..والأخير:"أنا ولى الأمر"
هاجم أحد المتصلين من المملكة العربية ، ويدعى "أبو علاء" ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، الشيخ خالد الجندى، الذى حل ضيفاً على البرنامج، قائلاً:" أنا أحبك وأقدر حديثك فى الدين لكن لا تفتى فى الطلاق كونك لست ولى الأمر فى .. ولى الأمر هو الرئيس عبد الفتاح السيسى ودار الإفتاء أما أنت ليس لك أى فتوى".

الأمر الذى قابله "الجندى" بتهكم قائلاً:" يا سلام.. انا ولى الأمر واقرأ القرآن ..جزاك الله خيراً شكراً لك ومن فضلك بلاش الزج باسم الرئيس فى الحديث لو سمحت .. شعب السعودية محترم ولا نزج بأسماء الرؤساء فى الحوارات الفقهية".

خالد الجندى: الزوجة فى بيتها معينة بعقد مؤقت تخرج بكلمة "أنتى طالق"
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