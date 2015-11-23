رئيس وفد الجمعية البرلمانية المتوسطية: لم نرصد أية مخالفات فى اليوم الأول

قال بلال قاسم، رئيس وفد الجمعية البرلمانية المتوسطية، والمتابعة للانتخابات البرلمانية المصرية فى مرحلتها الثانية، إن العملية الانتخابية فى يومها الاول جرت بصورة طبيعية وبمنتهى الشفافية والمصداقية، مضيفا أن الوفد زار العديد من المواقع الانتخابية دون اى تنيسق مبسق مع اللجنة العليا للانتخابات.

وأوضح أن الأماكن التى زارها الوفد كانت بشكل عشوائى، حتى تكون الأمور واضحة تماما أمام الوفد، مؤكدا أن وفد الجمعية لم يرصد أية مخالفات أو تجاوزات لسير العملية الانتخابية .

وأضاف بلال، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى نصر القفاص فى برنامج "برلمان 2015" المذاع على قناة اون تى فى، أنه كان من المفترض أن يصل العديد من أعضاء الجمعية البرلمانية المتوسطة من عدد من الدول الأوروبية، لكن أعمال الإرهاب فى أوروبا حال دون وصولهم مصر، مضيفا أن زيارات وفد الجمعية البرلمانية المتوسطة سواء داخل القاهرة أو خارجها كانت بشكل عشوائى ولم يتم خلالها رصد أى تجاوزات للعملية الانتخابية فى مرحلتها الثانية، موضحا أن انتخابات مصر اقتربت بشكل كبير من المعايير الدولية .

وأوضح أن وفد الجمعية البرلمانية المتوسطة، سوف ينقل خلال عودته نجاح التجربة المصرية فى العملية الانتخابية، لافتا إلى أن مصر سيكون لها دور كبير وأفضل فى البرلمان المتوسطى كما كانت فى السابق.

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