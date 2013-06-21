كيفية علاج تقوس الساقيين؟؟

أرسل قارئ يقول، أعانى من تقوس بالساقيين بحيث لا تلامس الركبتين بعضهما، وطولى 163 سم، ووزنى 70 كليو، وعمرى 18 عاما، فهل هناك حل لعلاج تقوس القدميين بدون إجراء جراحة؟؟.

يجيب الدكتور محسن ضرغام، استشارى جراحة العظام، لتأكيد إذا كانت الحالة بحاجة إلى جراحة أو لا، فيجيب على المريض عمل آشعة "قياس زواية الاعوجاج"، وبناءً على نتيجة هذه الآشعة سيحدد إذا كان يجب إجراء جراحة أم لا.

فإذا كانت زواية الاعوجاج كبيرة فالمريض فى هذه الحالة يحتاج إلى إجراء جراحة مباشرة وسريعة، وإلا فإن المريض سيعانى من أمراض كثيرة ومنها مرض الخشونة المبكرة.

ويذكر أن هناك طريقتان لعلاج تقوس الساق المقوسة، الأولى بوضع الساق والضغط عليها تحت تأثير مخدر عام، ثم تحرك الساق حتى تصبح فى وضعها الطبيعى، وتوضع فى الجبس لمدة شهر للمحافظة على وضعها الجديد حتى يلتئم الجرح وتصبح الساق بعد ذلك مستقيمة.

وهناك الشق الجراحى وذلك بعمل شق جراحى وقطع فى عظمتى الساق ثم وضعهما فى الوضع الصحيح والطبيعى، ووضع الساق فى هذه الحالة فى الجبس لمدة شهر حتى تعود الساق إلى وضعها الطبيعى.