سفن ليبريا وبنما وجزر المارشال الأكثر عبورا لقناة السويس خلال أكتوبر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان اكثر السفن التى عبرت القناة خلال شهر اكتوبر 2015 كانت من ليبيريا وبعدها سفن بنما وجزر المارشال طبقا لعدد السفن العابرة من هذه الدول.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس ان ليبيريا حققت اكبر عدد سفن عبرت القناة وبلغت 202 سفينة بحمولة قدرها 10461 ألف طن وتأتى بنما فى المرحلة الثانية حيث عبرت 199 سفينة ترفع علم بنما بحمولة قدرها 12176 ألف طن وجزر المارشال فى المرحلة الثالثة حيث عبرت 193 سفينة القناة من الاتجاهين بحمولة قدرها 11316 الف طن.

وأشارت التقارير إلى أن القناة شهدت عبور 124 سفينة تحمل علم هونج كونج بحمولة قدرها 10267 الف طن و97 سفينة ترفع علم مالطا بحمولة قدرها 5569 الف طن و89 سفينة تحمل علم سنغافورة بحمولة قدرها 5377 الف طن و58 سفينة ترفع علم الباهاما بحمولة قدرها 3788 ألف طن و58 سفينة ترفع علم بريطانيا بحمولة قدرها 3755 الف طن.

صحيفة: قناة السويس واكتشاف حقل للغاز مظاهر تدعو للتفاؤل فى مصر