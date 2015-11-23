أخبار عاجلة

إصابة طالبين بكلية الشرطة في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بالقاهرة الجديدة -
بالأسماء.. حركة تنقلات بمفتشي مباحث الجيزة -
بالصور.. الإنتاج الحربي تحتفل بـ"يوم اليتيم" وتستقبل 350 طفلا -
مفتي الجمهورية يلقي خطبة الجمعة في أكبر مساجد تايلاند -
بالصور.. كم ستدفع إذا أردت قضاء إجازة على طريقة "آل كاردشيان"؟ -
بالصور.. بورسعيد تنظم مهرجان أكبر "ساندويتش" في العالم لدخول "جينيس" -
"الأورمان" تحتفل بيوم اليتيم في الأقصر بمشاركة ألف طفل -
"التضامن الاجتماعي" بكفر الشيخ تتلقى 1381 طلبًا لأداء الحج -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية".. و"صوان" الزفاف يتحول لسرادق عزاء -
مسؤولون أوروبيون يعربون عن دعمهم للضربات الأمريكية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد كريمة يخالف رأى الأزهر بشأن "داعش".. ويؤكد: مقاتلى التنظيم "كفار"

Google+ Print
أحمد كريمة يخالف رأى الأزهر بشأن "داعش".. ويؤكد: مقاتلى التنظيم "كفار" أحمد كريمة يخالف رأى الأزهر بشأن "داعش".. ويؤكد: مقاتلى التنظيم "كفار"
هاجم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تنظيم "داعش" الإرهابى ووصفهم بـ"الكفار"، كونهم استحلوا الدماء والاموال والأعراض، مضيفا :"ارتدوا ولا يحسبون على الإسلام".

ورداً على عدم تكفير الأزهر الشريف لـ"داعش"، قال "كريمة"، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"،:" أنا أخالف الأزهر فى ذلك ..والأزهر حر".

وقى سياق آخر أوضح "كريمة"، أن الدولة والمجتمع يخضعان للشريعة الإسلامية، وتابع:" والشريعة الإسلامية لا تخضع لأهواء الناس"، مشدداً على أن "الطلاق اللفظى" المقصود منه إنهاء العلاقة الزوجية واقع والكتابة عند المأذون فى الوضعين لا تلغى وقوعه.

أحمد كريمة يعود للهواء.. وخالد الجندى يقبل يده ويعتذر:"حذاؤك فوق رأسى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365