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رئيس اليمن السابق يدعو أبناء "تعز" بوقف القتال والجلوس على طاولة الحوار

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رئيس اليمن السابق يدعو أبناء "تعز" بوقف القتال والجلوس على طاولة الحوار رئيس اليمن السابق يدعو أبناء "تعز" بوقف القتال والجلوس على طاولة الحوار

>دعا الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح مساء الأحد أبناء محافظة تعز لإيقاف الاقتتال الذى تشهده المحافظة 256 كلم جنوب العاصمة صنعاء.

وقال صالح فى منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": " فى ظل المؤامرات التى تحاك ضد الجمهورية اليمنية وما يعانيه أبناؤها فإننا نجدد دعوتنا لكل أبناء تعز مشائخها وأعيانها وعقالها وسياسيوها ومثقفيها ورجال المال والأعمال فيها إلى توحيد جهودهم وموقفهم والعمل بكل ما لديهم من قدرات وإرادات لإيقاف الاقتتال العبثى الذى تشهده تعز بدون أى هدف".

وتابع "نذكر الجميع بأننا دعونا منذ أول وهلة إلى ضرورة إبعاد محافظة تعز عن الصراعات والقتل والإحتراب الذى تخطط له القوى المتآمرة على تعز خاصة واليمن بشكل عام، ويعمل طرفا الصراع على تنفيذ هذا المخطط ".

وأشار إلى أن تعز ليست المساحة الجغرافية فقط، بل إنها الثروة البشرية الكبيرة لليمن، وبأنها موجودة فى كل محافظات ومديريات وعزل وقرى الجمهورية اليمنية بأكملها.

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