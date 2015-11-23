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حلم الأوليمبياد - تعرف على الرباعي المستبعد من القائمة النهائية لمصر

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حلم الأوليمبياد - تعرف على الرباعي المستبعد من القائمة النهائية لمصر حلم الأوليمبياد - تعرف على الرباعي المستبعد من القائمة النهائية لمصر

أعلن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي القائمة النهائية للمنتخب والتي شهدت استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية.

ويخوض الأوليمبي منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة التي تقام بالسنغال والتي تؤهل بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو. وتقام البطولة في الفترة ما بين 28 من نوفمبر الجاري وحتى 12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب الفراعنة في البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر ومالي ونيجيريا.

استعد المنتخب الأوليمبي للبطولة بفوزين وديين على الكاميرون في شرم الشيخ بنتيجة 2-1، ثم 4-0 بقائمة من 26 لاعب. قبل أن يتم استبعاد رباعي.

حلم الأوليمبياد - 5 أهلي و4 زمالك في قائمة مصر الأوليمبي لبطولة إفريقيا

وخرج اللاعبين المحترفين عمرو وردة وأحمد حسن "كوكا" بسبب رفض أنديتهم التفريط فيهم لأن البطولة ليست من البطولات الرسمية وفقا للوائح الفيفا.

وتم استبعاد كلا من: أسامة إبراهيم ظهير أيمن إنبي - شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي المعار إلى أسوان - محمود وحيد ظهير أيسر لاعب المقاصة - عماد حمدي مدافع الإسماعيلي

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فيديو اليوم السابع

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