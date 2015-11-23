ربة منزل بدمياط تتهم مرشح وشقيقه بالتعدى عليها أمام إحدى اللجان الانتخابية

اتهمت ربة منزل مرشحا وشقيقه بالتعدى عليها بالشتم والضرب أمام لجان مدرسة جمصة غرب الابتدائية بدمياط.

تبلغ لمركز شرطة كفر البطيخ من المواطنة "إحسان محمد رجب سلام 55 سنة ربة منزل" ومقيمة بناحية جمصة البلد دائرة المركز بقيام كلاً من المرشح مسعود ع ع ( مستقل ) الدائرة الثالثة، وسلامة "شقيق الأول" المقيمان بذات الناحية بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب، أمام لجان مدرسة جمصة غرب الإبتدائية المشتركة بذات الناحية.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9456 جنح مركز شرطة كفرالبطيخ لسنة 2015م .

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