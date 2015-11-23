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بالفيديو - رباعية ساحقة.. إنتر يكتسح فروسينوني وينفرد بالصدارة

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بالفيديو - رباعية ساحقة.. إنتر يكتسح فروسينوني وينفرد بالصدارة بالفيديو - رباعية ساحقة.. إنتر يكتسح فروسينوني وينفرد بالصدارة

سحق نادي إنتر ضيفه فروسينوني برباعية مقابل لاشيء لينفرد بصدارة الدوري الإيطالي لأول مرة.

فروسينوني حل ضيفا على إنتر في الجولة الـ13 من الدوري الإيطالي. ولا للتعثر لأصحاب الأرض وخصوصا بعد فوز نابولي.

وبالفعل لم يتعثر إنتر بل حقق أكبر فوز له في الدوري برباعية.

جوناثان بيابياني افتتح أهداف إنتر في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

قبل أن يهز إنتر شباك فروسينوني 3 مرات في الشوط الثاني عن طريق ماورو إيكاردي في الدقيقة 54 وجيسون موريلو في الدقيقة 88 ومارسيلو بروزوفيتش قبل صافرة النهاية.

ليرتفع رصيد إنتر إلى النقطة 30 في صدارة الدوري بفارق نقطتين عن نابولي.

ويعد انتصار إنتر برباعية مقابل لاشيء أمام فروسينوني هو الأكبر للفريق منذ الانتصار 7-0 أمام ساسولو في 14 من سبتمبر 2014.

شاهد أهداف المباراة

وستشهد الجولة القادمة من الدوري الإيطالي قمة الجولة بين نابولي وإنتر.

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فيديو اليوم السابع

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