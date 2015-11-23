بالفيديو - أتليتكو يفوز على بيتيس ويرسل ريال مدريد إلى المركز الثالث

(إفي): انتزع أتليتكو مدريد وصافة بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بفوزه الثمين مساء الأحد على ملعب بينتو فيامارين معقل ريال بيتيس بهدف نظيف، مستغلا سقوط جاره ريال مدريد على ملعبه أمام غريمه برشلونة برباعية، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الليجا.

وبالهدف الذي سجله لاعب الوسط كوكي ريسوركسيون (ق7) يرفع الروخيبلانكوس رصيدهم إلى 26 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد بأربع نقاط عن الفريق الكتالوني حامل اللقب، بينما يتراجع الريال للمركز الثالث برصيد 24 نقطة.

والانتصار هو الثامن لأتليتكو في المسابقة مقابل تعادلين وهزيمتين.

جاء الهدف من تسديدة رائعة لفرناندو توريس تصدى لها الحارس انطونيو أدان لترتد الكرة إلى كوكي الذي لم يتوان في تسديدها قوية بيمناه داخل المنطقة لتعانق الشباك.

وأهدر أتليتكو أكثر من فرصة للخروج منتصرا بسهولة، وبالأخص من قبل مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، الذي تسببت رعونته في إهدار الأهداف خلال شوطي اللقاء، إضافة للقائم الأيسر الذي تصدى لانفرادته (ق87) من عمر اللقاء.

ويتجمد رصيد بيتيس بهذه الخسارة عند 15 نقطة ليحتل المركز الثاني عشر، ويظل على بعد خمس نقاط من منطقة الخطر.

شاهد هدف فوز أتليتكو