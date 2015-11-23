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تنظيم ماراثون رياضى لدعم وتشجيع السياحة بالوادى الجديد الثلاثاء المقبل

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تنظيم ماراثون رياضى لدعم وتشجيع السياحة بالوادى الجديد الثلاثاء المقبل تنظيم ماراثون رياضى لدعم وتشجيع السياحة بالوادى الجديد الثلاثاء المقبل
قال الكابتن يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المحافظة تستعد لتنظم ماراثون رياضى بعنوان "معًا لتشجيع السياحة" الثلاثاء المقبل، بمشاركة اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم وعدد كبير من شباب الخريجين وطلاب الجامعات والمدارس.

وأضاف دياب فى تصريح صحفى، أن الماراثون الرياضى ينظم بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لألعاب القوى ومحافظة الوادى الجديد، ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والسياحة والآثار، مؤكدا أن الماراثون الرياضى سوف يتم تنظيمه على مستوى مراكز المحافظة الإدارية والذى ستبدأ أولى مراحله من منطقة البجوات الاثرية بالخارجة بهدف تشجيع السياحة فى المحافظة.

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مصر 365