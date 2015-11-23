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تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الزاوية 15 يومًا

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تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الزاوية 15 يومًا تجديد حبس عاطلين بتهمة الاتجار بالمخدرات فى الزاوية 15 يومًا
قرر قاضى المعارضات تجديد حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات تفيد بقيام "م.ح"، 37 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى 3 قضايا آخرها بالاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من منطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 115 جنيهًا.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. كما تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "هـ.س.م"، 29 سنة عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 13353 لسنة 2010 الزاوية "سرقة"، أثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 100 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيهًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام جددها قاضى المعارضات 15 يومًا على ذمة التحقيق.

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مصر 365