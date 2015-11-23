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القبض على قيادى إخوانى بالبحيرة هارب من 5 سنوات سجن

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القبض على قيادى إخوانى بالبحيرة هارب من 5 سنوات سجن القبض على قيادى إخوانى بالبحيرة هارب من 5 سنوات سجن
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة، أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف والتظاهر.

كان ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، تمكنوا من ضبط " أحمد عبد الحميد الصفتى، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية بالبحيرة، ومقيم كفر الدوار والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 2989 إدارى كفر الدوار لسنة 2014 والمحكوم عليه بالحبس لمدة 5 سنوات بجلسة 19 من الشهر الجارى.

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مصر 365