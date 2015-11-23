وفد الكونجرس الأمريكى يغادر القاهرة بعد زيارة التقى خلالها الرئيس السيسى

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، وفد الكونجرس الأمريكى برئاسة السيناتور"روبرت كوركر"، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بعد زيارة لمصر استغرقت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسى وعددا من المسئولين لبحث سبل التعاون والأوضاع في الشرق الأوسط.

وكان " كوركر"، أكد على أهمية دور مصر فى الشرق الأوسط وما تتمتع به من حضارة عريقة ودور ريادى فى المنطقة، وأن بلاده تتفهم ما تواجهه مصر من تحديات إقليمية جسيمة، وحرصه على دفع العلاقات بين البلدين قدما.

كما أشاد وفد الكونجرس بتنظيم الانتخابات البرلمانية، التى تعد الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، مُعربا عن دعمه الكامل للجهود التى تقوم بها مصر لمواصلة مسيرة التحول الديمقراطي.

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