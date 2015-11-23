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انسحاب أحمد كريمة من "العاشرة مساء" بعد مشادة مع خالد الجندى بسبب "الطلاق"

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انسحاب أحمد كريمة من "العاشرة مساء" بعد مشادة مع خالد الجندى بسبب "الطلاق" انسحاب أحمد كريمة من "العاشرة مساء" بعد مشادة مع خالد الجندى بسبب "الطلاق"
انسحب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، من برنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى عبر فضائية "دريم"، بعد مشادة كلامية حادة مع الشيخ خالد الجندى الذى كان يناظره فى قضية وقوع الطلاق اللفظى من عدمه.

وقال "كريمة"، إنه حال مخالفة القانون الوضعى للشريعة الإسلامية لا يعمل به، الأمر الذى قابله "الجندى" بالقول:" أيوه حراس المعبد رجع تانى"، واحتد الحديث بينهما ما دفع "كريمة" لإعلان انسحابه من الهواء وترك البرنامج ما دفع "الإبراشى" للخروج إلى فاصل.

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