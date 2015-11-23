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أحمد كريمة يعود للهواء.. وخالد الجندى يقبل يده ويعتذر:"حذائك فوق رأسى"

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أحمد كريمة يعود للهواء.. وخالد الجندى يقبل يده ويعتذر:"حذائك فوق رأسى" أحمد كريمة يعود للهواء.. وخالد الجندى يقبل يده ويعتذر:"حذائك فوق رأسى"
عاد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، للهواء مرة أخرى بعد انسحابه خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الابراشى عبر فضائية "دريم"، على خلفية مشادة كلامية حادة مع الشيخ خالد الجندى.

وعقب عودة "كريمة" قال خالد الجندى، :"انا اعتذرت لك يا دكتور كريمة قبل الهواء واكرر اعتذارى ..أنا غلطان وحذائك فوق رأسى أنت وكل علماء الأزهر".

وتابع "الجندى" موجهاً حديثه للمشاهدين:" يا إخوانا انا قمت وبوست أيد شيخنا الشيخ كريمة"، الأمر الذى قابله "كريمة" بالقول:" أعزك الله مقامك محفوظ انت أخ عزيز.. لم تخطئ حتى تعتذر ".

انسحاب أحمد كريمة من "العاشرة مساء" بعد مشادة مع خالد الجندى بسبب "الطلاق"

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