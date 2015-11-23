"العليا للانتخابات": شكاوى اليوم الأول قليلة ولم تؤثرعلى سير الانتخابات

قال المستشار عادل الشوربجي عضو الهيئة العليا للانتخابات، إن الإقبال تزايد خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية مقارنة بالمرحلة الأولى، مضيفا:"عدد الشكاوى التى تلقتها اللجنة العليا خلال اليوم الأول كان قليل نسبيًا".

وأوضح "الشوربجى"، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامى ناصر القفاص فى برنامج "برلمان 2015" المذاع على فضائية أون تي في، أن هذه الشكاوى غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن عددها وصل إلى ما يقرب من 200 شكوى.

وتوقع زيادة نسبة مشاركة المواطنين بنسبة 20% عن المرحلة الأولى في الداخل، وزيادة التصويت في الخارج بنسبة 25%، مشيرًا إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من الناخبين.

وأكد أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات للتسهيل على المواطنين، لافتا إلى أن عملية تصويت الناخب لم تستغرق أكثر من دقيقتين، مضيفا:" لذلك تشعر أن اللجان خاوية نظرا لسرعة عملية التصويت".

وأوضح أن هناك اصطفافا وطنيا، وما يحدث في الداخل والخارج جعل المواطنين يشعرون بخطورة الأوضاع التي تحيط بمصر وساهمت فى زيادة الشعور الوطني لدى الشعب المصري وجعلهم يقبلون على الانتخابات، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء باعتبار غدًا نصف يوم عمل سيساعد على زيادة الاقبال.

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