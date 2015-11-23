مرشح يقدم مذكرة بالانتهاكات الانتخابية للجنة العليا ومدير الأمن بالسويس

تقدم المهندس محمد عارف، ودولت محمد، من حملة المرشح عبد الحميد كمال، بمذكرة للمستشار حبيب غبرائيل رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالسويس، واللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، عن الانتهاكات والتجاوزات الانتخابية التى شهدها اليوم الأول من الانتخابات.

وتضمنت المذكرة وجود مشاكل إدارية باللجنة رقم 154 بمدرسة اللغات التجريبية الرسمية ببور توفيق، تتعلق بعدم وجود أى أحكام على صناديق الاقتراع، مما يسهل حدوث أى تجاوزات، فضلا عن وجود خروقات من قبل بعض أنصار أحد المرشحين داخل اللجان وتوجيه للناخبين.

وتضمنت المذكرة وجود توجيه للناخبين بالمال وشراء للأصوات بمبلغ يصل 600 جنيه للصوت أمام مدرسة منشية الرجولة، وعبد الرحمن بن عوف من قبل بعض السيدات، وذلك بمحيط اللجان، وطالبت المذكرة مدير أمن السويس بتشديد عمليات التأمين بحدود مدارس حى الجناين، حتى لا يتكرر المشهد فى اليوم الثانى من الانتخابات.

هذا وقامت الحملة برفع صورة من المذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات، وإرسالها بفاكس رسمى إلى وزير الداخلية.