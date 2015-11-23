بالصور.. "آثار الإسكندرية": خطة لترميم طاحونة المنتزه تمهيدا لافتتاحها

أعلن محمد متولى مدير إدارة الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية، عن خطة جديدة لتطوير المناطق الأثرية، حيث تقوم لجنة التطوير حاليا بوضع خطة لتطوير طاحونة المنتزه لعرضها على اللجنة الدائمة تمهيدا لافتتاحها أمام الزوار.

وأكد محمد متولى أن هناك مجموعة من أبرع أخصائيى الترميم الدقيق يقومون بترميم أدوات الطحن الخشبية الموجودة بطاحونة هواء المنتزه وعمل المعالجة اللازمة وتعقيم الأخشاب وسد الفجوات للحفاظ على أدوات الطحن الداخلية، وذلك تحت إشراف منطقة آثار شرق الإسكندرية.

ويعود تاريخ انتشار بناء طواحين الهواء بمصر فى عهد محمدعلى باشا "1805 - 1848"، حيث كان الشعب المصرى يعانى مشقة طحن الغلال ويتكبد مصاريف باهظة فى الطحن بطواحين الدواب فأصدرمحمد على باشا أمره سنة 1249هـ /1832م بإنشاء طواحين تعمل بطاقة الرياح بمصر المحروسة لتغطى احتياجات الجيش والشعب من الدقيق اللازم وعليه انتشر بناء طواحين الهواء فى القاهرة والإسكندرية ورشيد وإدكو ودمياط.

وتقع طاحونة هواء المنتزة على يمين المدخل الرئيسى بحدائق قصر المنتزه وهى عبارة عن بدن أسطوانى من الحجر الجيرى يعلوه طاقية خشبية على شكل مخروطى ويفتح بالبدن نوافذ صغيرة للتهوية والإنارة ويمتد من أعلى البدن مروحة تتكون من ثمانية ريش ويتوصل إلى داخل الطاحونة بمدخل معقود بعقد نصف دائرى ويشغلها من الداخل سلم حلزونى ملتحم بجدار الطاحونة يؤدى إلى غرفة علوية أرضيتها خشبية تحتوى على أدوات الطحن من مروحة خارجية - تروس داخلية – القادوس – قرصى الرحى - مخر الدقيق – زراع التحكم بدرجة نعومة الطحين.

أما طاحونة هواء المندرة فتقع بمنطقة المندرة البحرية وتماثل طاحونة هواء المنتزه فى الشكل العام غير أنها فقدت أدوات الطحن الداخلية والمروحة الخارجية.

وتدور ريش المروحة بتأثير الرياح فتتحرك التروس الداخلية المتصلة بقائم ينتهى من أسفل بقرصى الرحى فيدور القرص العلوى وتتم عملية الطحن ويخرج الطحين عن طريق مخر الدقيق ويتحكم بدرجة النعومة المطلوبة بواسطة زراع التحكم.



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