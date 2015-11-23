أستاذ بجامعة قناة السويس يشارك بالمؤتمر الدولى الأول لأدب الطفل بجامعة الإمارات

شارك الدكتور حسن يوسف، أستاذ اللغة العربية وآدابها ومدير مركز البحوث والدراسات الإندونيسية بجامعة قناة السويس، المؤتمر الدولى الذى نظمه قسم الأدب الإنجليزى بجامعة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان "المؤتمر الدولى الأول لأدب الأطفال واليافعين: بين تحديات الحاضر وطموحات المستقبل" صباح اليوم بمبنى كلية تقنية المعلومات.

وحضر المؤتمر الدكتور سيف القايدى عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية وأساتذة الكلية وأصحاب الاختصاص من مصر وألمانيا وكينا والمملكة المتحدة وتايون وكازاخستان، وتناول المؤتمر فكرة الكتابة الأدبية كونها رافدا معرفيا متعدد الطرائق يمكن تسخيره فى زيادة وإثراء أدب الطفل وأدب اليافعين، وقادرا على مواكبة التغيرات والتنقل بشكل عالمى.

كما تناول المؤتمر المناهج النظرية والفلسفية والتاريخية إضافة للدارسات المقارنة ودراسات المؤلف والكتب المصورة والروايات والرسوم وقصص الخيال وناقشَ مسألة التنمية الأدبية للأطفال والإنتاج السنيمائى والتليفزيونى والإعلام الجديد الموجه للأطفال والشباب.

وكانت فعاليات المؤتمر الدولى الأول المنعقد فى رحاب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة فى مدينة العين بعنوان أدب الأطفال واليافعين بين تحديات العصر وطموحات المستقبل والذى تم برئاسة الدكتور صديق جوهر رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية وقد تقدمت ببحث عن أدب الأطفال الدوافع الاتجاهات التحديات.