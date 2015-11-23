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نقيب الخطاطين بالإسكندرية: رفع مصاريف مدرسة الخط يهدد بتسرب الطلاب

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نقيب الخطاطين بالإسكندرية: رفع مصاريف مدرسة الخط يهدد بتسرب الطلاب نقيب الخطاطين بالإسكندرية: رفع مصاريف مدرسة الخط يهدد بتسرب الطلاب
تَقَدم أحمد المغربى نقيب الخطاطين بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، ومدير مدرسة محمد إبراهيم للخط العربى بـ3 مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم تطالب بوقف العمل بقرار وزير التربية والتعليم الأسبق محمود أبو النصر، بشأن رفع قيمة المصروفات الدراسية لطلبة الخط العربى بالمدارس.

وقال المغربى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن مدارس الخط العربى تخضع للوائح خاصة بها تسمى لائحة مدارس الخطوط العربية، التى صدرت بقرار وزارى رقم 340 لسنة 2007، لكن هذا القرار تم تعديله فى عهد الوزير محمد أبو النصر بالقرار الوزارى رقم 511 لسنة 2014 وبالتحديد تعديل المادة الـ10 التى تنص على تأدية الطالب 60 جنيها عن كل عام دراسى فى الأربع سنوات، فتم تعديله ليلتزم الطالب بسداد 250 جنيها سنوياً، وأيضاً تعديل قيمة مصروفات عامى التخصص بعد الأربع سنوات إلى 300 جنيه بدلاً من 100 جنيه.

وأضاف المغربى، إنه فوجئ منذ أيام بتوزيع القرار على وكالات الوزارة والمدارس لتنفيذه، مشيراً إلى أنه على الرغم من صغر المبلغ المالى المطلوب إلا أن بعض طلبة المدارس لا يستطيعون تحمله، خاصة أن معظمهم يقوم بالعمل بجوار الدراسة لتلبية احتياجاته.

وأوضح المغربى، أن قرار الوزير قد يترتب عليه تسرب الطلاب الراغبين فى دراسة الخط العربى لعدم قدرتهم على سداد المبالغ الجديدة، خاصة أن نص القرار جاء فى نهايته "فى حالة عدم أداء الطالب لمقابل الخدمات الإضافية المنصوص عليها فى القرار لا يجوز قيده أو السماح له بدخول الامتحانات".

وأشار المغربى إلى أن مدرسة محمد إبراهيم تم إنشاؤها عام 1936، وهى تعمل يومياً من الأحد إلى الخميس وتستقبل سنوياً 600 طالب، الذين قام معظمهم بتقديم شكاوى ومذكرات لرئيس الوزراء ووزير التعليم حتى لا يتسربوا من مدرسة تعليم الخط العربى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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