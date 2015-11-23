إنجاز طبي.. إنقاذ حياة طفلة تزن 500 غرام في عسير

نجح المستشفى السعودي الألماني بمنطقة عسير في علاج حالة نادرة الحدوث بقسم الأطفال حديثي الولادة، حيث استقبل طفلة حديثة الولادة نتيجة حمل لم يتجاوز خمسة أشهر ونصف وتزن 500 غرام.

وقال عوضة الأسمري المستشار الإعلامي للمستشفى ل"الرياض" إن قسم الأطفال استقبل طفلة حديثة الولادة نتيجة حمل لم يتجاوز (23) أسبوعاً أو خمسة أشهر ونصف تقريباً، حيث بلغ وزن الطفلة عند الولادة (500 غرام) فقط وهذا خلاف المتعارف عليه طبياً في أن مثل هذه الحالات تكون نادرة جداً، وغالباً لا يكتب لها الحياة.

وأضاف أن مثل هذه الحالات لها مضاعفات شديدة مثل (النزيف الدماغي) الذي يؤدي إلى التأخر العقلي والحركي والتشنجات (اعتلال الشبكية) المؤدي إلى ضعف أو فقدان البصر إضافة إلى داء الرئة المزمن. من جهته، ذكر د. محمد خضر استشاري الأطفال حديثي الولادة ومشرف الفريق الطبي أنه رغم هذه المضاعفات لم يكن لدينا أمل في إنقاذ حياتها، حيث تم شرح ذلك لوالديها خاصة وهي الطفلة الأولى والوحيدة لهم، ولكن بفضل من الله ثم بجهد العاملين بالقسم من أطباء وتمريض ومتابعة حثيثة من قبل المدير التنفيذي والمدير الطبي لتوفير كافة الإمكانيات العلاجية.

وأوضح أنه تم إنقاذ الطفلة وعمل فحص للشبكية من قبل الأخصائي المختص بالشبكية ل(7 مرات)، بالإضافة إلى قياس للسمع وأشعة تلفزيونية للمخ وفحص الجهاز العصبي المتكرر للطفلة، وكانت جميع الفحوصات التي أجريت لها سليمة، وهي الآن ترضع بصورة طبيعية وعلى وشك الخروج من المستشفى بعد أن يتم التأكد من سلامة كافة أجهزتها وحواسها.