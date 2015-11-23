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إعفاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف من منصبه

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إعفاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف من منصبه إعفاء رئيس هيئة الأمر بالمعروف بالطائف من منصبه

الطائف - حسن الغامدي

    صدر قرار بإنهاء تكليف رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الطائف ونقله إلى منطقة مكة المكرمة، ويعتقد أن إنهاء التكليف بناء على خلفية اقتحام أعضاء الهيئة للنادي الأدبي بالطائف بداعي الاختلاط في الأمسية الشعرية التي أقامها النادي للشاعر أمين العصري والشاعرة هدى الدغفق، وما حصل من مشادة كلامية بين رئيس النادي الأدبي وأعضاء الهيئة، ورغم الاتصالات المتكررة بالمتحدث الرسمي لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن الجابري لمعرفة أسباب الإعفاء إلا أنه لم يرد على الاتصالات.

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