«حرس الشرقية» يضبط متسللاً و28 صياداً مخالفاً

تمكّنت دوريات حرس الحدود بالمنطقة الشرقية مؤخراً، من إحباط حالة تسلل، وضبط 28 شخصاً يمارسون الصيد في مواقع محظورة.

وذكر النقيب عمر الأكلبي المتحدث الرسمي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية أن دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع الجبيل، قبضت على (13) شخصاً من جنسية آسيوية وعربية في قوارب مختلفة كانوا يمارسون الصيد بمنطقة محظورة، مشيراً إلى أنه تم إيقافهم على الفور وتفتيشهم، ولم يعثر معهم على أيٍّ من الممنوعات أو المحرمات، وتمت إحالتهم للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم لائحة الأمن والسلامة.

وأضاف أن دوريات حرس الحدود البحرية بقطاع القطيف خالفت ثلاثة زوارق صيد على متنها 15 شخصاً يمارسون الصيد بالقرب من الشاطئ، وأخرى في مناطق بترولية ممنوعة في ثلاثة مواقع مختلفة، وتم القبض عليهم وتفتيشهم وجرى إحالتهم للتحقيق تمهيداً لتطبيق النظام بحقهم.

وأفاد النقيب الأكلبي أن دوريات حرس الحدود البرية بقطاع سلوى أحبطت حالة تسلل للخارج لشخص آسيوي، أثناء محاولته التسلل إلى دولة مجاورة سيراً على الأقدام، حيث تم القبض عليه وتفتيشه، وأحيل للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد أن قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية لن تتهاون في تطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بأمن الحدود ولائحة الأمن والسلامة من خلال فرض العقوبات والغرامات المشددة على المخالفين، داعياً المتنزهين والصيادين بضرورة أخذ احتياطات السلامة أثناء الإبحار أو التواجد على شواطئ المنطقة، والتقيد بتعليمات حرس الحدود والتواصل مع رقم الطوارئ (994) عند حدوث أي طارئ.