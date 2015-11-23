جهاز إشعاعي حديث بديلاً للتدخل الجراحي بمدينة المؤسس الطبية

بدأت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني باستخدام جهاز الجراحة الإشعاعية (cyberknife)، الذي دشنه المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني د. بندر بن عبدالمحسن القناوي مؤخراً.

وأوضح د. عبدالرحمن الهدب، نائب رئيس قسم الأورام ورئيس واستشاري قسم العلاج الإشعاعي، أن الجهاز إضافة نوعية لقسم العلاج الإشعاعي في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ويكمل منظومة الحلول العلاجية الإشعاعية في القسم، وهو يساعد في تخفيف الألم عن المرضى، ويجعل تلقي العلاج أكثر سهولة عبر استخدام مفهوم الإنسان الآلي والتوجيه عن طريق أخذ الأشعة بشكل مستمر وإرسالها إلى حاسب آلي ومن ثم تعديل توجيه الأشعة حسب الحاجة.

وأشار إلى أن الجهاز الجديد يمتاز عن الأجهزة الجراحية الإشعاعية الأخرى بإمكانية علاج منطقة الدماغ والجسم كاملا والأعضاء المتحركة بدقة عالية، ويعمل على الجهاز فريق طبي مكون من استشاريين بالعلاج الإشعاعي وفيزيائيين وفنيي أشعة تم ابتعاثهم وتدريبهم في كندا وأميركا.