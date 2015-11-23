السجن 31 عاماً وغرامة 14.6 مليون ريال ل74 ناقلاً للمجهولين

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية المشكّلة في جوازات مناطق ومحافظات المملكة 74 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين قاموا بنقل مجهولين ومتسللين.

وشملت العقوبات السجن بما مجموعه (31 عاماً) وثمانية أشهر وغرامات مالية بمقدار (14،634،000) ريال والتشهير بهم والمطالبة بمصادرة بعض المركبات التي استخدمت في نقل المجهولين ومساعدتهم، حيث اعتمدت جميع هذه القرارات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

- علي عبدالله محمد عسيري، نقل مجهولين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- الفديع شبيب الفديع الدوسري، نقل متسللين، غرامة (900،000) ريال، وسجن سنتين، والتشهير.

- شريان مبارك عبيد البريك، نقل متسللين، غرامة (850،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- ناصر فراج زيد العتيبي، نقل متسللين، غرامة (525،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي هديان مبارك آل بريك، نقل متسللين، غرامة (250،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- سالم عبدالرحمن سالم العصفور، نقل متسللين، غرامة (200،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- بدر سيف مقيم آل بريك، نقل متسللين، غرامة (150،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- صايل الحميدي كليزي العنزي، نقل متسللين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- أحمد علي يحيى قيسي، نقل متسللين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- مساعد فايز صياف السحيمي، نقل متسللين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- أحمد محمد أحمد العسيري، نقل مجهولين، غرامة (100،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- خضر موسى علي الزهراني، نقل مجهولين، غرامة (150،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد إبراهيم محفوظ المنجحي، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- أحمد محمد أحمد الحاتمي، نقل مجهولين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي جبران حسن مساوي، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد حسن محمد الشنبري، نقل مجهولين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي قاسم محمد قصادي، نقل مجهولين، غرامة (100،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي أحمد محمد جعفري، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبيدالله عابد عبدالله المولد، نقل مجهولين، غرامة (25،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- جاهل عاقل مزمر الجحدلي، نقل مجهولين، غرامة (125،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي حسن هادي الراشدي، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- شهران هلال رده العضلي، نقل مجهولين، غرامة (25،000) ريال، وسجن سنة، والتشهير.

- علي بالقاسم شنبر الحاتمي، نقل مجهولين، غرامة (200،000) ريال، وسجن سنة، والتشهير.

- حسين حسن نعمان الجبيري، نقل مجهولين، غرامة (175،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبدالله حسن المقعدي، نقل مجهولين، غرامة (175،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- إبراهيم جحيني علي الشاردي، نقل مجهولين، غرامة (375،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي إبراهيم الناشري، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن سنة، والتشهير.

- لافي علي البشري، نقل مجهولين، غرامة (100،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد علي العمري، نقل مجهولين، غرامة (100،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- إبراهيم رشيد محمد المرحبي، نقل مجهولين، غرامة (100،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي سالم حسن الزهراني، نقل مجهولين، غرامة (75،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبدالله حاجي كيلي، (أثيوبي) ريال، نقل مجهولين، غرامة (375،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- سيده قادر كيلي، (أثيوبي) ريال، نقل مجهولين، غرامة (375،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- مكية عبدالله تولا، (أثيوبية) ريال، نقل مجهولين، (375،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- زينب بيداسو، (أثيوبية) ريال، نقل مجهولين، (375،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- مصطفى محمد علي، (أثيوبي) ريال، نقل مجهولين، غرامة (150،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي هادي آل عباس، نقل مجهولين، غرامة (825،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عامر علي المهري، نقل مجهولين، غرامة (125،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي ناصر آل حسنة، نقل مجهولين، غرامة (800،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- صالح محمد آل صلاح، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمود احمد الغياري، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- سعد فراج الكربي، نقل مجهولين، غرامة (125،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبيان حمد آل حمد، نقل مجهولين، غرامة (125،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- يسلم مبارك الصيعري، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عوض مبارك الهمامي، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- طارق مفتاح اليامي، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- يوسف خميس اليامي، نقل مجهولين، غرامة (100،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- علي سعود المحامض، نقل مجهولين، غرامة (125،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد حسين الحارث، نقل مجهولين، غرامة (200،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبدالله حسين آل زعمان، نقل مجهولين، غرامة (475،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- مساعد صالح آل سالم، نقل مجهولين، غرامة (225،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- حمد علي آل دويس، نقل مجهولين، غرامة (125،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- سعيد فايع محمد القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، مع التشهير.

- يحيى علي جابر اليزيدي، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- جابر عبيد مطروي القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (1،500،000) ريال، وسجن سنة والتشهير.

- عبصان سالم يحي القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (750،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد راعي جابر القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (500000) ريال، وسجن سنة، والتشهير، والمطالبة بمصادرة المركبة.

- يحيى محمد جابر آل ريعة، نقل مجهولين، غرامة (70،000) ريال، وسجن سنة، والتشهير، والمطالبة بمصادرة المركبة.

- عبدالمجيد محمد زايد القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (14،000) ريال، وسجن شهرين، والتشهير، والمطالبة بمصادرة المركبة.

- عبدالله يحيى مفرح اليزيدي، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عوض مفرح محمد القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد حامد صالح القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، والتشهير.

- دواس محمد ناصر الوادعي، نقل مجهولين، غرامة (25000) ريال، والتشهير.

- مفزع علي سلمان القحطاني، نقل مجهولين، غرامة (300،000) ريال، وسجن سنة، والتشهير.

- عبدالله أحمد عبدالله الكثيري، نقل مخالفين، غرامة (325،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبدالله حاسن محمود العامري، نقل مخالفين، غرامة (150،000) ريال، والتشهير.

- منصور محمد هزازي، نقل مخالفين، غرامة (150،000) ريال، والتشهير.

- يحيى ثابت يحيى الزنبحي، نقل مخالفين، غرامة (225،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- مفرح بكري محمد الشقيقي، نقل مخالفين، غرامة (150،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- عبدالله محمد يحيى حدادي، نقل مخالفين، غرامة (50،000) ريال، وسجن شهر، والتشهير، والمطالبة بمصادرة المركبة.

- محفوظ أحمد سالم المنهالي، نقل مخالفين، غرامة، وتشهير، مع المطالبة بمصادرة المركبة.

- حسين علي سعيد العمر، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- صبار إسماعيل أحمد هزازي، نقل مجهولين، غرامة (75،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير.

- محمد عطيش محمد البلوي، نقل مجهولين، غرامة (50،000) ريال، وسجن ستة أشهر، والتشهير، وطلب مصادرة المركبة.

ودعت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين إلى تجنب نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل أو التستر عليهم أو إيوائهم أو مساعدتهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل لتفادي العقوبات.