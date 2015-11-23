حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2015/11/23

كتبت مريم كشك

حظك اليوم لبرج الحوت:

>

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>



>

على الصعيد المهنى: أنت شخص ودود ومُحب للحياة، ولذلك يحبك الآخرون وبالأخص رؤسائك فى العمل خاصة لأن المجاملة تساعدك على التقرب من الآخرين وتحسين العلاقات معهم.>على الصعيد العاطفى: حاول أن تعطى فرصة للحبيب لإثبات وجوده ومساعدتك فى مواجهة المشكلات التى تحدث لك فى مجال العمل حتى تعطيه الفرصة للوقوف بجانبك ومساعدتك.>على الصعيد الصحى: احذر من أن ترهق نفسك كثيرًا من خلال القيام بالتمارين القاسية حتى تتفادى التعرض للمشكلات الصحية التى أنت فى غنى عنها.احذر العمل لساعات طويلة قد يجعلك تشعر بالإرهاق الشديد خاصة فى نهاية اليوم، وقد تجتمع بأصدقاء قدامى تتحدث أمامهم عن أحلامك وعن بعض الأمنيات وتلاقى الترحيب، وتفرحك سماع بعض الأخبار التى تتعلق بمجموعات أو أحزاب أو فئات تنتمى إليها.

موضوعات متعلقة

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });