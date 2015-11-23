أحمد كريمة لـ"الإبراشى": الطلاق القولى "ملزم" بكتاب الله وإجماع العلماء

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن هناك فارقا بين الحلف بالطلاق ومنطوق كلمة الطلاق المقصودة، موضحاً أن إلغاء الطلاق اللفظى مخالف لقول لله سبحانه وتعالى وإجماع العلماء على وقوعه، وتابع:" إلغاء" الطلاق إستدراك على الله".

وأضاف ، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم":"الشيخ أحمد الدردرى والشيخ الدسوقى قالا إن القسم بالطلاق عند أهل مصر يقصدون به اليمين وفى حال حنثتم به يوجب الكفارة".

وأضاف "كريمة"، ان التكييف الفقهى للكتابة فى الطلاق تقوم مقام القول ولا تلغى الطلاق القولى.