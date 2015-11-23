"التحالف الشعبى" : الاخوان لهم "خلايا نائمة"..وشعبية "النور" تراجعت

قال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، ان قوى ما يسمى بتيار الاسلام السياسي تعانى من ضعف وانخفاض لشعبيتها فى الشارع خاصة بعد 30 يونيو 2013 ،إلا انها لا زالت موجودة فى المشهد السياسى ولا يمكن توقع اختفائها عقب انتخابات مجلس النواب .>واضاف "الشامى" فى تصريح خاص ، ان هناك اعتبارات كثيرة يجب الاخذ بها فيما يخص انخفاض شعبية الإسلام السياسى لوجود التيار السلفى ممثلا فى حزب النور الذى تراجعت بالفعل شعبيته لكنه حقق بعض النجاحات فى الانتخابات فى مرحلتها الاولى.>وتابع "الشامى"، ان جماعة الاخوان نفسها لا يمكن القول انهم انتهوا من المشهد رغم تراجعهم الكبير فى الشارع لكن لا زالت لهم قواعد موجودة وخلايا نائمة فى القرى وفى اوساط الشباب .

- مفاجأة.."التحالف الشعبى":"مفيش حاجة اسمها ائتلاف الأحزاب اليسارية"