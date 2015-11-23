أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التحالف الشعبى" : الاخوان لهم "خلايا نائمة"..وشعبية "النور" تراجعت

Google+ Print
"التحالف الشعبى" : الاخوان لهم "خلايا نائمة"..وشعبية "النور" تراجعت "التحالف الشعبى" : الاخوان لهم "خلايا نائمة"..وشعبية "النور" تراجعت
قال زهدى الشامى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، ان قوى ما يسمى بتيار الاسلام السياسي تعانى من ضعف وانخفاض لشعبيتها فى الشارع خاصة بعد 30 يونيو 2013 ،إلا انها لا زالت موجودة فى المشهد السياسى ولا يمكن توقع اختفائها عقب انتخابات مجلس النواب .
>واضاف "الشامى" فى تصريح خاص ، ان هناك اعتبارات كثيرة يجب الاخذ بها فيما يخص انخفاض شعبية الإسلام السياسى لوجود التيار السلفى ممثلا فى حزب النور الذى تراجعت بالفعل شعبيته لكنه حقق بعض النجاحات فى الانتخابات فى مرحلتها الاولى.
>وتابع "الشامى"، ان جماعة الاخوان نفسها لا يمكن القول انهم انتهوا من المشهد رغم تراجعهم الكبير فى الشارع لكن لا زالت لهم قواعد موجودة وخلايا نائمة فى القرى وفى اوساط الشباب .

- مفاجأة.."التحالف الشعبى":"مفيش حاجة اسمها ائتلاف الأحزاب اليسارية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365