موجز الصحافة المحلية.. "البرلمان مش هيتحل"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار المهمة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى "اليوم السابع" تحت عنوان:"البرلمان مش هيتحل" حيث انتظمــت العملية الانتخابية فى اليوم الأول لانتخابات المرحلــة الثانية لمجلــس النواب أمس الأحد، وســطً إقبــال متفــاوت، حيث شــهدت بعض اللجــان حضوراً كثيفا، وشــهد البعض الآخر إقبالا متوســطا وضعيفا.

وأدلــى الرئيس عبدالفتاح السيســى بصوته لأول مرة منــذ خروجه من الخدمة بالقوات المســلحة وترشــحه لرئاسة الجمهورية بمدرســة مصر الجديدة الإعدادية النموذجيــة مقــر اللجنة التى تترأســها نجلــة النائب العام الراحل هشــام بركات.

وارتكــب أنصار ومندوبو المرشــحين مخالفــات بالجملة، أمام اللجــان، تنوعت ما بين دفع «رشــاوى»، وتوجيه الناخبين، واســتغلال الأطفــال فى الدعاية.

وقالت جريدة "الأهرام"، إن السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أكد أن هناك ثقافة جديدة الآن لرعاية المصريين بالخارج تهتم بالجانب النوعى الكيفي، بمعنى عدم الاقتصار على قيام البعثة فى دولة ما بالمهام المطلوبة منها إزاء الجالية المصرية فى مجموعها، وإنما البحث عن إمكانية تحسين رعاية المصريين وتطويرها بما يتواكب ويتوافق مع متطلبات المواطن المصري، لتحسين أوضاعه لأقصى مدى يمكن الوصول إليه.

وأكدت جريدة "الأخبار" أن الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل انتقد تأخير انشاء حارة ثالثة بطريق مصر الإسكندرية الزراعي في المسافة من دنشال حتي كفر الزيات بطول 32 كيلومترا موجها رئيس هيئة الطرق بمضاعفة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع لسرعة الانجاز مؤكدا انه لن يسمح بأي تأخير، جاء ذلك خلال جولته امس لمتابعة أعمال تطوير الطريق رافقه خلالها اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري والمهندس رمزي لاشين رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى.

و قالت مصادر باللجنة العليا للانتخابات لجريدة "المصرى اليوم"، إن اللجنة بدأت التحقيق فيما نشرته "المصرى اليوم" أمس حول فوز 10 نواب بعضوية البرلمان ممن لم يحصلوا على مؤهلات دراسية رغم أن الدستور يشترط إتمام مرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية على الأقل وكشفت التحقيقات الأولية عن أن بعض النواب المذكورين لم يدونوا المؤهل فى استمارة الترشيح.

وأضافت جريدة "الشروق" أن هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، قال إن اللقاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزى الذى عقد فى شرم الشيخ أمس الأحد، شهد موافقات مبدئية من المحافظ على المقترحات التى قدمها مستثمرو الجمعية للحد من الخسائر التى يشهدها مستثمرو جنوب سيناء فى الوقت الراهن مع تراجع حركة السياحة عن المدينة.

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