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خالد الجندى: الزوجة فى بيتها معينة بعقد مؤقت تخرج بكلمة "أنتى طالق"

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خالد الجندى: الزوجة فى بيتها معينة بعقد مؤقت تخرج بكلمة "أنتى طالق" خالد الجندى: الزوجة فى بيتها معينة بعقد مؤقت تخرج بكلمة "أنتى طالق"
قال الشيخ خالد الجندى، إن حال الرجل الذى تم تعيينه فى وظيفة بعقد مؤقت يتطابق مع الزوجة المصرية فى بيتها والتى تخرج بكلمة واحدة هى "أنت طالق".

وأضاف خالد الجندى، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، :"كذلك المرأة المصرية غير مثبتة قاعدة فى البيت بعقد مؤقت تخرج بكلمة أنت طالق وهذا ما نعارضه ونحتسب عند الله خير".

وأوضح "الجندى"، أن الطلاق الشفوى لا يعتد به، وتابع:" اعتبرونى محامى الأطفال".

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