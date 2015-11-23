خالد الجندى: الزوجة فى بيتها معينة بعقد مؤقت تخرج بكلمة "أنتى طالق"

قال الشيخ خالد الجندى، إن حال الرجل الذى تم تعيينه فى وظيفة بعقد مؤقت يتطابق مع الزوجة المصرية فى بيتها والتى تخرج بكلمة واحدة هى "أنت طالق".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف خالد الجندى، خلال حواره ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، :"كذلك المرأة المصرية غير مثبتة قاعدة فى البيت بعقد مؤقت تخرج بكلمة أنت طالق وهذا ما نعارضه ونحتسب عند الله خير".
وأوضح "الجندى"، أن الطلاق الشفوى لا يعتد به، وتابع:" اعتبرونى محامى الأطفال".
جدل حول "الطلاق الشفهى".. خالد الجندى: غير جائز ومن يفتى به يقع تحت طائلة القانون.. و"الأوقاف": جائز.. وأحمد كريمة:صحيح ووعاظ الأزهر غير مؤهلين لإصدار الفتوى.. وسعد الدين الهلالى: يحتمل الصواب والخطأ