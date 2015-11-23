بالفيديو.. أحمد بدير: حصلت على 63% فى الثانوية.. ولو كنت إرهابيا لفجرت تركيا

كشف الفنان أحمد بدير، عن مجموع درجاته فى الثانوية العامة عندما كان طالبا والتى تبلغ 63%، فيما قال ضاحكاً "دى أيام الرخص"، بينما أكد أنه لن ينسى التاريخ الى يوافق 10 مارس لأنه يوافق عيد ميلاد زوجته.

ورفض "بدير" خلال برنامج "100 سؤال" مع الإعلامية راغده شلهوب، على فضائية "الحياة"، وصف الإعلامى الساخر باسم يوسف بـ"النجم المتربع على عرش البرامج الساخرة"، لأن"دمه تقيل، ويعتمد فى الضحك على السخرية من أحداث معينة، ويقدم كوميديا العاهات"، لافتا إلى أن باسم يوسف قدم أردئ أنواع الكوميديا ولا يوجد له جمهور.

وقال أحمد بدير، :" لو كنت أمير جماعة جهادية لفجرت تركيا لأنها أساس الإرهاب، وليس إسرائيل، فهناك ثأر لن ينسى بيننا وبينهم".