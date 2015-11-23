أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أحمد بدير لمرشد الإخوان:"ربنا يسامحك".. ولـ"خالد أبو النجا":بكرهك بالعشرة

Google+ Print
أحمد بدير لمرشد الإخوان:"ربنا يسامحك".. ولـ"خالد أبو النجا":بكرهك بالعشرة أحمد بدير لمرشد الإخوان:"ربنا يسامحك".. ولـ"خالد أبو النجا":بكرهك بالعشرة
وجه الفنان أحمد بدير، رسالة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بعد عرض صورته عليه ببرنامج "100 سؤال" قائلاً: "مش عارف ازاى كنتوا عاوزين تستولوا على بلد وكأنها عزبة وكنتوا عاوزين تفرطوا فيها لمصلحة تنظيم دولى.. روح ربنا يسامحك".

وعبر "بدير"، خلال البرنامج الذى تقدمه مع الإعلامية رغدة شلهوب، على فضائية "الحياة"، عن كرهه الشديد للفنان خالد أبو النجا لمواقفه المناهضة للدولة، قائلاً "أنا بكرهه بالعشرة لأنه يسئ إلى "، وتابع:" "مفيش دمعة منه ولا من باسم يوسف على جندى استشهد فى سبيل بلده"، متهما أبو النجا بأنه يحصل على أموال من الخارج.

وقال أحمد بدير، إنه يكره لاعب الأهلى السابق أحمد عبد الظاهر، بسبب رفعه إشارة تابعة للجماعة الإرهابية فى إحدى مباريات كرة القدم، مضيفاً "وكان هيولع مصر بيها لو الجمهور شافه، علشان كده مش بحبه".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر