أحمد بدير لمرشد الإخوان:"ربنا يسامحك".. ولـ"خالد أبو النجا":بكرهك بالعشرة

وجه الفنان أحمد بدير، رسالة لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، بعد عرض صورته عليه ببرنامج "100 سؤال" قائلاً: "مش عارف ازاى كنتوا عاوزين تستولوا على بلد وكأنها عزبة وكنتوا عاوزين تفرطوا فيها لمصلحة تنظيم دولى.. روح ربنا يسامحك".

وعبر "بدير"، خلال البرنامج الذى تقدمه مع الإعلامية رغدة شلهوب، على فضائية "الحياة"، عن كرهه الشديد للفنان خالد أبو النجا لمواقفه المناهضة للدولة، قائلاً "أنا بكرهه بالعشرة لأنه يسئ إلى مصر"، وتابع:" "مفيش دمعة منه ولا من باسم يوسف على جندى استشهد فى سبيل بلده"، متهما أبو النجا بأنه يحصل على أموال من الخارج.

وقال أحمد بدير، إنه يكره لاعب الأهلى السابق أحمد عبد الظاهر، بسبب رفعه إشارة تابعة للجماعة الإرهابية فى إحدى مباريات كرة القدم، مضيفاً "وكان هيولع مصر بيها لو الجمهور شافه، علشان كده مش بحبه".



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