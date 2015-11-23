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إبراهيم عيسى لـ"شيخ الأزهر": فتواك عن الانتخابات "لا تمت للشرع بصلة"

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إبراهيم عيسى لـ"شيخ الأزهر": فتواك عن الانتخابات "لا تمت للشرع بصلة" إبراهيم عيسى لـ"شيخ الأزهر": فتواك عن الانتخابات "لا تمت للشرع بصلة"
قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تورط فى تصريحاته، والتي أكد خلالها أن مقاطعة الانتخابات بمنزلة عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم.

وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إن "شيخ الأزهر خرج ورمى لنا بفتوى لا أصل لها ولا فصل، ولا تمت بصلة للشرع ولا الفقه ولا حاجة، ولكن قيل هذا فى لحظة احتفاء بالانتخابات".

وتابع :"كأنهم أنجزوا، وأن البلد أصبحت عظيمة بفضل مشاركة المسئولين والوزراء، ولكن العكس، فلا إنجاز بدون مشاركة الشعب".

وكان د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر طالب عقب الإدلاء بصوته، جميع المقاطعين بالنزول لتأدية حق التى هى أم جميع المصريين، معتبرا أن مقاطعة الانتخابات بمنزلة عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم.
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