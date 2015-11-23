القبض على تشكيل عصابى هارب لارتكابهم جرائم سرقة بالإكراه فى العاشر

نجحت قوة مباحث قسم أول العاشر من رمضان ، برئاسة الرائد أحمد علاء ومعاونى المباحث أحمد نوفل ومحمد العراقى ومحمد عقل فى القبض على تشكيل عصابى من حلوان تخصص فى جرائم السرقة بالإكراه، خلال استقلالهم سيارة رقم ب ق 2498 ماركة شاهين وبحوزتهم قالب من مادة الهيروين المخدر يزن حوالى ربع كيلو جرام وبندقية خرطوش و5 طلقات وفرد خرطوش وطلقة خرطوش وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12107 جنح أول العاشر لسنة 2015.

وضم التشكيل العصابى كلا من "ع م شوبك " 28 سنة عاطل ومقيم بالمجاورة 24 أول العاشر وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكم فى الجناية رقم 24509 لسنة 2012 حصر 36 لسنة 2014 جنايات حلوان مؤبد مخدرات، وكذلك الجناية رقم 1991 لسنة 2014 حصر رقم 1905 لسنة 2015 جنايات حلوان شروع فى سرقة 7 سنوات ، كما تم ضبط " ا ج ك عجمى " 26 عاما، عاطل ومقيم بمنطقه التركيب حلوان القاهرة، ومطلوب لتنفيذ حكم عليه فى الجناية رقم 27758 لسنة 2010 جنايات حلوان حصر 1146 لسنة 2011 مخدرات، إضافة إلى أنه تم القبض على " ج ع جبيلي " 32 سنة، عاطل، ومقيم بعرب كفر العلو حلوان القاهرة، والقبض على "ا ر م عبد الصمد 23 سنى، عاطل، ومقيم بعرب كفو العلو حلوان القاهرة.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية بعد إبلاغ العقيد محمد عربان رئيس مباحث العاشر من رمضان، بتفاصيل الواقعة.

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