بالصور..ضبط مسئول نيجيرى بالمطار بحيازته 2 كيلو ذهب لدى عودته من الإمارات

أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، محاولة أحد الركاب النيجيريين تهريب 2 كيلو جرام كمية من المشغولات الذهبية العالية النقاء والجودة، والمرصعة بالأحجار الكريمة.

وأفاد مصدر جمركى، أن الراكب وصل من الإمارات وتبين أنه أحد المسئولين بدولة نيجيريا، حيث اشتبه به مأمورا الجمرك صبحى ربيع وأحمد بسيونى، وبالعرض على فهمى علام مدير إدارة الجمرك، تبين أنه من غير الفئات المستثناة من اتخاذ الإجراءات الجمركية معه إلا بعد إخطار وزارة الخارجية.

وبتفتيشه أمام سامى عبد العزيز ومصطفي السيد مديرا الحركة، تبين حيازته لكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأقر بحيازتها لتقديمها كهدايا وبلغت قيمة المضبوطات حوالى 750 ألف جنيه.

وأمر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك وتحرير محضر بالواقعة.



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