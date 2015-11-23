المبعوث الأممى لدى ليبيا يلتقى رئيس حزب العدالة والبناء الليبى

>التقى المبعوث الأممى الجديد لدى ليبيا مارتن كوبلر، بمقر بعثة الأمم المتحدة فى طرابلس اليوم الأحد ،مع رئيس حزب العدالة والبناء الليبى محمد صوان .

وأكد المبعوث الأممى كوبلر خلال لقائه بصوان ،على أهمية دور الأحزاب فى العملية السياسية فى ليبيا، مشيداً بدور حزب العدالة والبناء وتعاطيه الايجابى خلال جولات الحوار السياسي.

وأوضح أن لقاءاته مع اطراف الحوار تأتى فى سياق معرفة وجهات نظرهم قبل الدعوة إلى الجولة النهائية فى الأيام القادمة.

من جانبه، أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان خلال اللقاء على ضرورة الاسراع فى استئناف الحوار، والبناء على ما تم التوصل إليه؛ نظراً للأزمة الخانقة التى تمر بها البلاد على كافة المستويات.

وأضاف أنه لابد من إحداث تعديل فى المجلس الوزارى لحكومة التوافق الوطنى بما يحقق أكبر قدر من التوازن، وإعادة تضمين حق الاعتراض لنواب رئيس الحكومة بشكلٍ كامل أو جزئى متعلقاً بقضايا محددة، تتفق عليها الأطراف المشاركة فى الحوار.

كما أكد صوان على ضرورة الاتفاق على تعريف محدد وواضح لمصطلح الإرهاب فى الاتفاق السياسى .

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