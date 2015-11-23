رئيس الائتلاف السورى المعارض خالد خوجة : الإئتلاف هو من سيجمع المعارضة المسلحة

>قال رئيس الائتلاف السورى المعارض خالد خوجة إن الائتلاف هو الذى يجمع فصائل المعارضة العسكرية وليست جهة أخرى، مؤكدا أن جميع الدول متفقة على أن المرحلة الانتقالية لن تشمل بشار الأسد.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن خوجة قول " سواء فى مؤتمر الرياض أو فى العملية السياسية، ستكون هناك مشاركة للفصائل العسكرية، ومنظمات المجتمع المدنى وللشخصيات الوطنية".

وعن المرحلة المقبلة من المفاوضات، لفت خوجة إلى أن الخطوات اللاحقة هى مؤتمر الرياض، والعملية التفاوضية، والائتلاف جاهز منذ البداية للعملية السياسية.

ودعا روسيا إلى وقف القصف والضغط على نظام الرئيس السورى بشار الأسد للتوجه إلى طاولة المفاوضات وأن تكون العملية سوريا - سوريا، وأن يسمح لقرارات مجلس الأمن أن تنفذ وأهمها القرار 2165، الذى يقضى بإيصال المساعدات للمناطق المحاصرة.