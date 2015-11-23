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هيئة السلع تطرح مناقصة عالمية لشراء 10 آلاف طن لحوم وبيعها بأسعار مخفضة

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هيئة السلع تطرح مناقصة عالمية لشراء 10 آلاف طن لحوم وبيعها بأسعار مخفضة هيئة السلع تطرح مناقصة عالمية لشراء 10 آلاف طن لحوم وبيعها بأسعار مخفضة
اعلن ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية عن طرح مناقصة عالمية لشراء 10 آلاف طن لحوم من مختلف الدول باستثناء دوله الهند وبيعها للمواطنين فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق بأسعار مخفضة .

وقال ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع " ان هيئة السلع تقوم حاليا بتوفير منتجات السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الاسواق الاخرى لافتا الى الطب البيطرى يقوم باستلام اللحوم قبل دخولها البلاد للتأكد من جودتها .

ياتى ذلك فى الوقت الذى تعاقدت فيه هيئة السلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، على شراء 2000 طن دواجن "أوراك" مجمدة من أمريكا مذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية، وسيتم توريدها نهاية الشهر الجارى ودخولها البلاد وطرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 9 جنيهات للمستهلك، اعتبارًا من أول شهر ديسمبر المقبل.


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